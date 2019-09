Conte 2, Assarmatori: "Momento delicato per l'economia del mare"

GENOVA - "Il nuovo Governo si è appena insediato e la casella determinante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata affidata all’On. Paola De Micheli, parlamentare, manager e soprattutto prima donna a guidare il Ministero. È buona regola augurare buon lavoro al nuovo Ministro e al nuovo Esecutivo, ma desideriamo sottolineare che l’industria del mare sta vivendo un momento delicatissimo e ha bisogno di risposte chiare, fatti concreti, in particolare sul tema delle infrastrutture, e posizioni non equivoche": lo scrive Assarmartori in una nota.

"Un comparto fondamentale che complessivamente vale il 3% del PIL, una porzione importante dell’occupazione nazionale che potrebbe svilupparsi ancora grazie alla crescita del trasporto marittimo e della logistica. Al nuovo Ministro quindi il nostro più sentito augurio, dichiarandoci pronti a collaborare su tutto e per tutto, con un’attenzione particolare al risvolto occupazionale ed alle infrastrutture strategiche", conclude Assarmatori.