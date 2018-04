Consiglio regionale, dopo le elezioni tre new entry della Lega

GENOVA - Dopo l'esito delle elezioni politiche che hanno portato in Parlamento Edoardo Rixi (Camera), Francesco Bruzzone e Stefania Pucciarelli (entrambi al Senato), entrano in Consiglio regionale per la Lega Vittorio Mazza, Paolo Ardenti e Stefano Mai, già assessore.

Mazza è nato a Santo Stefano d'Aveto il 14 aprile 1959, per 19 anni ha operato nel settore energetico presso il Gruppo ENI a Milano. Rientrato nel Tigullio, si è occupato di trasporti urbani e, successivamente, ha svolto la sua attività di libero imprenditore nel settore immobiliare. Oggi ricopre il ruolo di presidente del Comitato "Acqua Trasparente". Nel 1983 ha aderito alla Liga Veneta e nel 1989 alla Lega Lombarda, collaborando anche con Franco Miglio e Marco Formentini. Nel 1994 si è iscritto alla Lega Nord Liguria. Nel 1998 è stato eletto consigliere comunale a Santo Stefano D'Aveto. Nel 2012 è stato nominato commissario della Sezione di Chiavari della Lega. Nel 2013 ha assunto l'incarico di segretario della Sezione di Chiavari della Lega. Nello stesso anno ha ricoperto i ruoli di vice segretario organizzativo e vice segretario nazionale della Lega Nord Liguria. Attualmente è membro del Consiglio nazionale della Lega Nord Liguria e segretario della Sezione di Chiavari.

Ardenti è nato a Savona il 6 agosto 1970, risiede da sempre a Cengio in Val Bormida. Imprenditore nel settore edile. Nel 2008 ha aderito alla Lega Nord Liguria, contribuendo a fondare la Sezione di Cengio e venendo eletto segretario. Fino al 2017 ha mantenuto l'incarico di segretario della Sezione di Cengio. Dal 2010 al 2013 è stato consigliere comunale di Cengio. Nel 2014 è stato nominato vice segretario provinciale della Lega Nord Liguria, incarico che ha mantenuto fino a febbraio 2017. Da luglio 2014 a settembre 2015 è stato segretario organizzativo nazionale. Da settembre 2015 a gennaio 2016 è stato segretario amministrativo nazionale. Nel 2015 ha partecipato alle elezioni regionali, risultando primo dei non eletti nella provincia di Savona per la Lega Nord Liguria. Nel 2015 il vice presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale lo ha inserito nel proprio staff, incarico che ha ricoperto fino all'attuale surroga in Consiglio regionale.

Mai è nato a Santa Margherita Ligure il 25 maggio 1970, vive da anni a Zuccarello in provincia di Savona. Si è diplomato perito elettronico e poi ha assunto la qualifica di manager dell'offerta per Autogrill spa presso Ceriale Sud. Dal 2005 al 2015 è stato sindaco di Zuccarello. Nel 2008 si è iscritto alla Lega Nord Liguria. Dal 2009 al 2014 è stato consigliere provinciale di Savona. Dal 2011 al 2014 ha ricoperto il ruolo di capogruppo provinciale della Lega Nord Liguria. Nel luglio 2015 è stato nominato assessore regionale con le deleghe all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell'entroterra, Escursionismo e Tempo libero. Da settembre 2016 a marzo 2017 ha ricoperto l'incarico di commissario provinciale della Lega di Imperia.