Concerto di Mr Alboh e De Andrè al cinema, gli appuntamenti di oggi in Liguria

GENOVA - Sono numerosi gli appuntamenti presenti nell’agenda di quest’oggi a Genova e in tutta la Liguria.

All’Officina centrale dell’Ilva di Cornigliano a partire dalle 8.30 al via la commemorazione per il 39esimo anno dall’uccisione di Guido Rossa. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Toti, il sindaco Bucci. E' annunciata presenza ministro Orlando. Via Fracchia, giardini, ore 10:30. Deposizione di una corona al cippo dove Rossa venne ucciso dalle Br. Presente il sindaco Bucci. Alla Camera del lavoro di via san Giovanni d'Acri ore 11 commemorazione con il segretario Firpo e il presidente emerito di Anpi Smuraglia. Presenti studenti di alcune scuole genovesi. In Largo XII Ottobre alle 12.30, Cgil, Cisl e Uil depongono corona di fiori al monumento che ricorda il sindacalista ucciso.

Nei cinema italiani secondo giorno dell’anteprima del film su Fabrizio De Andrè ‘Il Principe liberato’. Al Carlo Felice è il giorno della Prima della Norma. Prosegue invece nel padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova Antiqua. Si tratta della ventottesima edizione della mostra Mercato di Arte Antica, una delle più prestigiose dedicate all’alto antiquariato in Italia. Alle 14.30 alla Cap Sala Chiamata di via Albertazzi. Riunione dei delegati Cgil sui temi dell'antifascimo, razzismo e contro ogni forma di violenza, organizzata dalla Cgil Genova e Liguria. Presenti, tra gli altri, il segretario generale Camera del Lavoro di Genova Ivano Bosco e il presidente emerito Anpi Carlo Smuraglia. Alle 15 alla Feltrinelli di Genova è in programma l'incontro-firmacopie con Nitro. Firmacopie con accesso garantito a chi compra il cd presso la Feltrinelli e ottiene il relativo pass (Ogni cd acquistato da diritto a un pass). Alle 22 nuovo appuntamento con il Zaccalive del mercoledì alla Taverna Zaccari nei caruggi di Genova con il concerto di Mr Alboh. Alle 16 presso la sede del Municipio III - Bassa Val Bisagno in Piazza Manzoni presentazione del libro Per Genova Liberata - Pier Maria Canevari, Michelangelo Gallo, Matteo Vinzoni: tre genovesi in difesa della Serenissima Repubblica 1745-1747 . Il libro, a cura di Pietro Lazagna e Isabella Croce, verrà presentato con introduzione di Emanuela Ferro e Silvio Ferrari. Saranno presenti curatori e autori.