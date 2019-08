Concerto di mezza estate all'Arena del Mare, si chiude la stagione estiva del Carlo Felice

GENOVA - A concludere la stagione estiva del teatro Carlo Felice, sarà un piacevole Concerto di mezza estate, in programma domenica 4 agosto all’Arena del Mare.

In una atmosfera davvero suggestiva, tra le navi in partenza e le luci del Porto Antico, aprirà il concerto la quinta sinfonia di Beethoven. A dirigere l’orchestra, il giovanissimo ed eclettico George Jackson.Seguirà poi la sinfonia del Nuovo Mondo di Dvořák. "Crediamo che Genova abbia una connessione spirituale con il nuovo mondo, in quanto ha dato i natali a Cristoforo Colombo", spiega Giuseppe Acquaviva, direttore artistico del teatro. "Ma permettetemi la metafora, con le nostre scelte stiamo cercando di aprire il teatro ai nuovi mondi musicali e lo testimonia il cartellone della prossima stagione".

Un vero e proprio viaggio attraverso la bacchetta del maestro Jackson, per cui è la prima volta al Carlo Felice, ma non a Genova. "Ero venuto da turista l'anno scorso per mangiare, dal pesto alla focaccia. Noi inglesi non abbiamo questa buona tradizione culinaria".