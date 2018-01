Concerti e spettacoli teatrali, gli appuntamenti di oggi in Liguria

GENOVA - Gioranta ricca di appuntamenti ricca di appuntamenti oggi a Genova e in Liguria. Musica, spettacoli e intrattenimento soprattuto per i più giovani.

Appuntamento, al Teatro Carlo Felice di Genova, con l'ottavo concerto sinfonico della stagione. Sul palco Andrea Battistoni, direttore; Davide Cabassi, pianoforte; Federico Romano, violoncello; con Orchestra del Teatro Carlo Felice.

Il rapper Ernia questa sera si esibirà live al Crazy Bull per il suo tour Come uccidere un usignol/67 tour.

Appuntamento con la musica dal vivo al Circolo Arci Orchidea a Santa Margherita Ligure. Si parte venerdì 26 gennaio 2018, alle 21.30, con il concerto dei Tangerines (indie-rock / UK). Sarcastico e sinistro, il disco di debutto ha aggiudicato ai Tangerines paragoni con i Modern Lovers e i Television.

Sabrina Napoleone & band presentano Modir Min, il nuovo album ai Giardini Luzzati di Genova. L’appuntamento è per le 21.

Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 21.30, appuntamento al Count Basie con il Venerdì Live Night: in programma il concerto di Sam & The Band, che presentano il nuovo disco On My Way Home. Con Samuele Puppo - Chitarra elettrica, Voce / Davide Medicina - Basso / Nicola Arecco - Batteria.

Mentre alle 20.30 al mercato del carmine nuovo concerto di Black Sou.

Numerosi anche gli appuntamenti teatrali:

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2018, alle ore 21, il Teatro dell’Archivolto di Genova ospita il nuovo spettacolo di Emma Dante, La scortecata, tratto dal Cunto de li cunti di Giambattista Basile. Una favola popolare, raccolta da Giambattista Basile nel Cunto de li Cunti, è la base da cui parte Emma Dante per la sua nuova creazione, un affresco umano dove si mescolano Shakespeare e Commedia dell’Arte.

Nell’anniversario della morte, avvenuta nel 2007, Coop Liguria e Fondazione Luzzati Teatro della Tosse ricordano lo scenografo e illustratore genovese Emanuele Luzzati, con un evento a ingresso libero dedicato alle sue opere, che si concluderà con un aperitivo a cura della Cooperativa Sociale Il Cesto, gestore dei Giardini Luzzati. L’appuntamento è alle ore 17, nella Sala Agorà del Teatro della Tosse.

Mentre alle 18, nella sede di Officina Letteraria, viene presentato il laboratorio teatrale del Suq, aperto a tutti, e ispirato al libro di José Saramago, Il racconto dell’isola sconosciuta.

A Palazzo Tursi, al salone di rappresentanza alle 8.30 il sindaco Marco Bucci e il presidente del Consiglio comunale Alessio Piana ricevono il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, per la visita augurale che, come ogni anno, ricambia quella del sindaco in Curia.

A Villa Bombrini alle 10 al via iniziativa del Conservatorio Niccolò Paganini 'Open Days', con lezioni, incontri e concerti fino alle 19.

In piazza Battisti 1 alla Spezia alle 12 conferenza stampa di presentazione delle mostre 'I marinai baciano e se ne vanno' e 'Poetry and Pottery'. Presenti, tra gli altri, il sindaco Peracchini e l'assessore Asti.

In piazza De Ferrari, Regione Sala Trasparenza alle 13 conferenza stampa di presentazione della 51/a edizione del Premio Andersen di Sestri Levante. Presenti, tra gli altri, l'assessore Cavo, il sindaco di Sestri Levante Ghio.

Alla libreria libreria Feltrinelli alle 18 Giada Campus presenta il suo libro 'Con le mani nel cotone' che racconta la brutalità della violenza domestica.