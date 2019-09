Comune, oggi il maxi concorso: in 12mila per 91 posti

GENOVA - Un posto fisso in Comune è sempre un sogno: è per questo che oggi, alla Fiera del Mare, quasi 12mila persone si metteranno in fila per tentare di superare la prima fase del concorsone che mette in palio 91 posti a Tursi.

Circa sei canddiati su dieci provengono dalla Liguria e oggi si divideranno in due sessioni: la prima metà è già in Fiera, la seconda metà (che inizia con la lettera L) sarà impegnata al pomeriggio.

Al momento è sotto controllo la situazione della viabilità in zona Foce, presidiata dalla Polizia Locale impegnata nel contribuire al deflusso del traffico.