Comune e Regione rilanciano l'idea: "Fare un Expo a Genova"

GENOVA - Genova sarebbe pronta per ospitare un grande evento internazionale, come una delle Expo tematiche che si tengono fra le grandi esposizioni universali.

Lo affermano in una nota congiunta il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Sindaco di Genova Marco Bucci, raccogliendo la suggestione del presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini in occasione della mostra 'L'Expo delle Meraviglie' proprio sull'esposizione universale di Genova del 1914.

"Senza dubbio Genova sarebbe pronta per accogliere una grande Expo - affermano Bucci e Toti - le ricadute positive dei grandi eventi che abbiamo accolto sono sotto gli occhi di tutti, dalla lontana Expo colombiana del 1992 alla più recente Capitale della cultura del 2004. Sarebbe inoltre un messaggio simbolico dopo il crollo del Ponte Morandi, un segno di riscatto non solo per la città ma per l'intero Paese. Grazie alle nuove infrastrutture che stiamo costruendo proprio per reagire a questa tragedia, nel giro di qualche anno avremo un nuovo volto da mostrare e potremo provare a candidarci con buone possibilità di riuscita".