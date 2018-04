Comunali, caso Triora: il Tar rinvia la decisione a mercoledì

TRIORA - Il Tar della Liguria ha rinviato a mercoledì prossimo la decisione sul ricorso presentato dalla minoranza comunale di Triora, il piccolo centro dell'alta valle Argentina, nell'entroterra di Taggia (Imperia), da qualche giorno balzato agli onori della cronaca, in quanto rischia di non poter andare al voto, per il tardivo scioglimento del Consiglio comunale da parte del Ministero dell'Interno, dopo la morte del sindaco, Angelo Lanteri, avvenuta il 6 gennaio scorso.

La decisione sarà presa da un Collegio, con motivazione semplificata e subito esecutiva, a fronte dell'urgenza per motivi elettorali (si voterà il prossimo 10 giugno). Il 12 gennaio scorso, il Comune ha comunicato alla Prefettura il decesso. A quel punto l'Ufficio di Governo ha dovuto avvisare il ministero, ma a causa di un presunto difetto di comunicazione, forse un errore informatico, il ministero si è accorto della mail soltanto l'8 marzo scorso.

Il Consiglio comunale è stato così sciolto il 28 marzo, contro il termine ultimo del 24 febbraio per rientrare nella prima tornata utile, quella del prossimo 10 giugno. La Prefettura di Imperia sostiene di aver inviato comunicazione al ministero il 19 gennaio scorso.

Se il Tar non dovesse accettare il ricorso, Triora tornerà alle urne nella primavera del 2019, con il vicesindaco Cristian Alberti che potrà reggere le sorti del paese oppure dimettersi a favore di un commissario prefettizio. Se invece lo accoglie, anche Triora correrà a giugno assieme agli altri comuni imperiesi. Il ricorso, oltre che dalla minoranza è stato sottoscritto anche dalla maggioranza e da quattro cittadini.