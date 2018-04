Comunali a Imperia, Toti: "Dispiace se non saremo tutti uniti"

IMPERIA - “Si va verso un nome unitario della coalizione di centrodestra. I partiti si sono legittimamente presi ancora qualche ora di tempo per riflettere soprattutto sulla conformazione delle liste”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, conferma di fatto Luca Lanteri come candidato sindaco del centrodestra per Imperia in contrapposizione all’ex ministro Claudio Scajola.

“Come sempre accaduto da Savona a Genova e La Spezia - commenta il governatore - la coalizione saprà esprimere un ottimo candidato, un’ottima squadra e correrà tutta insieme come ha dimostrato di saper fare in questi tre anni e mezzo da quando siamo in Regione Liguria, convincendo anche gli elettori indecisi e trasformando questa regione, un tempo roccaforte rossa, in uno degli esperimenti politici meglio riusciti della nostra coalizione”.

Toti, che ieri ha riunito i vertici regionali del centrodestra per fare il punto sulle prossime amministrative di dice “dispiaciuto se non saremo proprio tutti quanti insieme. Ma ognuno è artefice della propria sorte e del proprio destino. Non credo che spaccando il centrodestra, o provando a farlo -perché anche in questo caso l’esperimento non riuscirà- si faccia un buon servizio a chi vuole trasformare questa regione in qualcosa di moderno politicamente, economicamente e socialmente”.

Ma a chi andrà il simbolo di Forza Italia? A Lanteri, a Scajola o a nessuno dei due? “Il simbolo di Forza Italia lo immagino evidentemente a fianco a quello degli amici della Lega Nord, di Fratelli d’Italia e delle liste civiche che appoggeranno il candidato scelto dalla coalizione- taglia corto Toti- se non ci fosse, comunque, non sarebbe uno sgarbo a nessuno, se non a tutti gli elettori che sperano di vederlo lì nella sua collocazione storica e dove il futuro deve metterlo: a fianco agli alleati con cui ha vinto tutto in questa regione e si candida a governare il Paese”.