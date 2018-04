Comunali a Imperia, il centrodestra punta su Lanteri: si avvicina la candidatura ufficiale

IMPERIA - Si va verso la candidatura di Luca Lanteri a sindaco di Imperia per il centrodestra alle amministrative del 10 giugno in contrapposizione con quella dell'ex ministro Claudio Scajola. Così come già anticipato da Primocanale negli scorsi giorni la scelta nel centrodestra ligure è ricaduta proprio sul'ex vice sindaco Lanteri.

La conferma ufficiale dovrebbe arrivare a inizio settimana prossima. E' quanto emerso da un incontro avvenuto a Genova tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e i vertici dei quattro partiti della coalizione. La candidatura avrebbe ottenuto l'ok della Lega, degli 'arancioni' di Toti, di Area popolare e della parte di Forza Italia, che non si è schierata a fianco dell'ex ministro Scajola.

Solo Fratelli d'Italia avrebbe espresso qualche dubbio in merito. L'architetto Lanteri è stato ex vice sindaco di Imperia, ha fondato 'Obiettivo Imperia', da cui è fuoriuscito quando una parte del movimento ha deciso di sostenere la candidatura di Scajola. La scelta dell'ex ministro di correre per la carica di primo cittadino ha di fatto spaccato il centrodestra imperiese e questo può rappresentare un ostacolo al progetto politico del governatore Toti che punta a conquistare tutti i capoluoghi di provincia: ha già 'preso' Genova, Savona e La Spezia. L'obiettivo è conquistare Imperia e espugnare Sarzana, altro comune dove si voterà a primavera, feudo storico del centrosinistra. Per questa città il candidato sindaco non è stato ancora scelto.