Compleanno della Sampdoria, brindisi stasera alle 19 davanti al Bar Roma

GENOVA - In occasione del 73º anniversario della fondazione della Sampdoria, anche quest'anno i Fieri Fossato, il gruppo di tifosi blucerchiati che ha le radici a Sampierdarena, stasera alle 19 organizzano un brindisi di compleanno per la loro amata, davanti al Bar Roma di piazza Vittorio Veneto, nel cuore di quella che oggi è sede di municipio ma che fino agli anni Trenta del secolo scorso era un Comune autonomo. L'invito è esteso a tutti i sampdoriani.

Nel locale con una Lupa scolpita in altorilievo sul frontone, alla fine dell'ultima guerra i soci della Sampierdarenese avevano discusso a lungo se proseguire l'attività del club rossonero, oppure procedere alla fusione con la Ginnastica Andrea Doria.

Nell'estate del 1946 venne presa la decisione e, per quanto la "nascita" vera e propria sia avvenuta nello studio dell'avvocato Bruzzone in galleria Mazzini in centro, il Bar Roma è considerato storicamente la culla della Sampdoria.

Lo slogan di quest'anno dei Fieri Fossato sembra in linea con l'insofferenza verso i vertici della società: «Auguri UC Sampdoria, contro chi non è degno della nostra storia».