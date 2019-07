Code e rallentamenti sulle autostrade: l'assalto della Liguria da parte dei turisti

GENOVA - A partire dalle prime ore di questa mattina traffico intenso sulle autostrade liguri: dai turisti che arrivano in Liguria per passare il weekend al mare a coloro che invece sono in partenza per le isole, la situazione su tutte le direttrici presenta situazioni di code a tratti o rallentamenti. Code anche ai varchi portuali per chi deve salpare con i traghetti, ma non ci sono ripercussioni sulla viabilità ordinaria.

GLI AGGIORNAMENTI

11.50 - A12: Code a tratti tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi per traffico intenso

11.30 - A6: Traffico Rallentato tra Altare e Bivio A6/A10 Savona in direzione Savona

10.00 - A12: Code a tratti tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Rapallo per traffico intenso in direzione Rosignano

9.40 - A6: Coda tra Altare e Bivio A6/A10 Savona in direzione Savona

9.00 - A10: Veicolo in avaria tra il confine e Ventimiglia in direzione Italia

8.45 - A10: Rallentamenti di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia causa traffico intenso

8.20 - A10: Code a tratti tra Varazze e Bivio A10/inizio complanare Savona per traffico intenso in direzione Ventimiglia

7.50 - A26: Coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso in direzione Genova Voltri