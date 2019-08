Classifica delle spiagge regine di Instagram: Liguria sul podio

GENOVA - Oggi andare in vacanza senza condividerere con gli amici di instagram è una rarità. Alcune spiagge sono più "instagrammabili di altre", per bellezza e per popolarità. L'indice di popolarità su questo social è il numero di hashtag pubblicati a nome di una spiaggia e il mototre di ricerca per le case vacanza Holidu ha ricercato e classificato le spiagge più condivise. Dai dati è emerso che la medaglia d'oro è della Scala dei Turchi, la spiaggia siciliana è comparsa su Instagram ben 146.933 volte nel 2019. Nelle top ten c'è anche un po' di Liguria, con ben due spiagge in questa particolare classifica. La Baia del Silenzio di Sestri Levante, con le sue 54.695condivisioni si trova al terzo posto, dietro Costa Rei in Sardegna. Più giù in classifica, all'ottavo posto, San Fruttuoso di Camogli, la spiaggia raggiungibile solo a piedi o in battello è stata pubblicata 33.749 volte.

Ecco la classifica completa:

Scala dei Turchi, Sicilia

Costa Rei, Sardegna

Baia del Silenzio, Liguria

Punta Prosciutto., Puglia

Grotta della Poesia, Puglia

Porto Selvaggio, Puglia

Cala Mariolu, Sardegna

San Fruttuoso, Liguria

Porto Giungo, Sardegna

Spiaggia di Tropea, Calabria