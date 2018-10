GENOVA - Uno spazio così a palazzo Tursi sede del Comune di Genova non c’era mai stato. Uno spazio nel quale le mamme potranno in tranquillità allattare e cambiare il proprio piccolo. Un pitstop che a differenza di quanto accade nella formula uno dove è veloce, sarà baby e quindi a misura di bambino. L’iniziativa inaugurata venerdì 5 ottobre è stata promossa dall’assessorato alle pari opportunità in un’ area nell’atrio del palazzo.

"E' un progetto concreto perché questo spazio è aperto tutti i giorni per residenti e turisti - ha dichiarato l'assessore alle pari opportunità Arianna Viscogliosi - e si muove nella direzione di una città che vuole promuovere l'allattamento e l'accoglienza"

L’evento vede l’appoggio dell’Unicef e trova l’impegno di diversi professionisti che si metteranno a disposizione durante delle mamme che passeranno da lì durante la giornata.

"E' importante perché è un luogo di ritrovo e condivisione dove trovare professionisti del settore per un aiuto o semplicemente per un consiglio" ha dichiarato Graziella Marando ostetrica dell'ospedale Villa Scassi di Genova tra i professionisti impegnati nel progetto.

Si tratta dell’inizio di un percorso destinato ad estendersi anche in altri spazi comunali. "Stiamo lavorando per estendere queste aree in tutti e nove i municipi e in spazi pubblici come musei e biblioteche" ha aggiunto a proposito l'assessore Viscogliosi.

Soddisfazione anche da parte dell'Unicef.

“Siamo orgogliosi che il Comune di Genova abbia aperto la sua casa, Palazzo Tursi, – ha dichiarato Franco Cirio presidente del comitato Unicef Liguria – per promuovere questo gesto naturale di così grande valore culturale e materiale. Culturale per la forte emotività del rapporto mamma e bambino, materiale per la disponibilità di averlo sempre pronto, caldo e con un forte risparmio”.