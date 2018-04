Ciclismo: il Giro dell'Appennino torna a Genova dopo due anni

GENOVA - Esilio finito per il Giro dell'Appennino che il 22 aprile, dopo due anni, ritrova il suo arrivo classico nel centro di Genova, in via XX Settembre lasciando Chiavari. Ma non è l'unica novità della 79esima edizione della gara organizzata dall'U.S.Pontedecimo, con Comune e Regione.

"A fare la differenza sarà la salita della Bocchetta - ha spiegato Ivano Carrozzino, presidente del Pontedecimo - ma da questa edizione c'è una novità: dopo la Castagna avremo altri 2 km di salita dura che aumenteranno la selezione in vista dell'arrivo".

Al via ci saranno anche Damiano Cunego e Davide Rebellin, 47 anni, in gara proprio per sfidare la Bocchetta. Cunego, considerato tra i favoriti, sarà premiato con l'Appennino d'oro. Si correrà per il 1° Challenge Regione Liguria che accomuna Laigueglia e Appennino: il titolo andrà al corridore meglio piazzato nelle due competizioni. "Il ritorno a Genova è una bella notizia - ha detto Ilaria Cavo, assessore regionale allo sport - siamo soddisfatti di aver salvato questa gara".