Christillin: "Olimpiade 2026, un'occasione per la Liguria ma migliorate i collegamenti"

GENOVA - Evelina Maria Augusta Christillin a Genova per rispondere all'invito promosso dal Gruppo Rotary di Genova, uno tra i più storici e numerosi a livello nazionale.

La dirigente d'azienda e presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino, già riferimento del comitato organizzatore di Torino 2006, nella sua visita ligure, ha risposto a innumerevoli quesiti legati a doppio fila tra sport e turismo.

Il primo è stato, ovviamente, il riconoscimento Milano e Cortina come città iridate per i Giochi invernali 2026: "Ho letto attentamente il dossier della candidatura italiana che ho contribuito a redigere e all'interno viene specificato con chiarezza la vicinanza a splendide località costiere come le vostre. Credo che la Liguria dovrà farsi trovare pronta a quell'appuntamento, magari, migliorando i collegamenti e le infrastrutture. Arrivare in città su ferro è ancora non facile. Ma, certamente, potranno esserci grandi occasioni turistiche anche per Genova e dintorni".

Tuttavia, secondo Evelina Christillin, ai microfoni di Primocanale, la Superba deve migliorare non soltanto in termini di autostrade, ferrovie e aerei: "Va compiuto un salto di qualità anche in comunicazione. Eccellenze come i Rolli o gli splendidi musei cittadini, forse, andrebbero comunicati con maggiore determinazione".

Infine, una specifica attenzione ai disturbi alimentari: capitolo su cui Christillin opera da anni per una battaglia al fianco di molte famiglie: "Mai sottovalutare il tema, presto un importante convegno anche perchè lo sport, talvolta, può essere l'ancora di salvenzza. Anche se certe discipline, apparentemente, possono incoraggiare pratiche dell'alimentazione sbagliate". L'ultimo riferimento è per Gigi Buffon, l'ex portiere azzurro che non ha mai nascosto simpatie rossoblu ma orientato verso un clamoroso ritorno juventino: "Non so se questa cosa andrà in porto, certo il richiamo della foresta è sempre tropo grande. Un po' come successo per Bonucci".