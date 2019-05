Chievo - Sampdoria, primo tempo 0-0: espulso Barba per un intervento su Defrel

VERONA - Chievo (3-5-2): Semper; Bani, Cesar, Barba; Depaoli, Leris, Diousse, Jaroszynski; Vignato; Pellisier, Stepinski. All.: Domenico Di Carlo. A disposizione: Caprile, Tomovic, Andreolli, Ndrecka, Frey, Tanasijević, Kiyine, Burruchaga, Hetemaj, Piazón, Meggiorini, Pucciarelli.

Sampdoria (3-4-1-2): Rafael; Bereszynski, Colley, Ferrari, Tavares; Ekdal, Praet, Linetty; Defrel; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Marco Giampaolo. A disposizione: Audero, Krapikas, Sala, Tonelli, Trimboli, Vieira, Ramírez, Saponara, Jankto, Barreto, Caprari, Sau.

Nel giorno del ventottesimo compleanno del suo meraviglioso Scudetto la Sampdoria gioca al Bentegodi di Verona la più inutile delle partite: nona in classifica comunque vadano le ultime due giornate, per la gioia dei revisori dei conti, la squadra di Giampaolo affronta oggi un avversario debole e già ampiamente retrocesso.

In Veneto novanta minuti buoni solo per l'autostima, soprattutto in quei giocatori meno impegnati durante l'anno, e per cercare di far segnare ancora Fabio Quagliarella, splendido capo cannoniere del campionato.

Il turn over di Giampaolo, comunque, è piuttosto limitato: in porta non c'è Audero (spazio al 'secondo', Rafael) mentre sulla corsia sinistra va il brasiliano Tavares. Al centro della difesa Ferrari si affianca a Colley, al quale non si chiedono le prestazioni sontuose che ha mostrato a metà stagione ma neppure le follie delle ultime partite. L'attacco sulla carta è esplosivo con Defrel, Quagliarella e Gabbiadini schierati contemporaneamente.

Al'11° annullato con il Var un gol per fuorigioco a Leris, che era stato perso da Colley.

Al 39° espulso Barba del Chievo per un intervento imprudente su Defrel. La squadra di Di Carlo resta dunque in dieci.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0.