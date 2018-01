Champions League, sabato 13 gennaio la Pro Recco Pallanuoto in esclusiva su Primocanale in tv e sul web

GENOVA - I campioni della Pro Recco di pallanuoto in diretta su Primocanale, si rinnova la sinergia tra due eccellenze della Liguria. Infatti la partita di Champions League contro gli spagnoli del Sabadell, in programma sabato 13 gennaio alle 20.30 alle Piscine di Albaro, sarà trasmessa in esclusiva per la Liguria da Primocanale sul canale 10 del Digitale Terrestre e in streaming su primocanale.it e sarà visibile via web in tutto il mondo. Una tappa importante per i biancocelesti di Vujasinovic che puntano a mantenere il primo posto in coabitazione con Szolnoki e Spandau Berlino.

Primocanale, l'unica Media Company ligure che offre una diffusione cross-mediale dell'informazione e della pubblicità, ha festeggiato nel 2017 i suoi 35 anni e ha affiancato il proprio nome a molti appuntamenti culturali, turistici, sociali e naturalmente sportivi di altissimo livello (dal Rallye di Sanremo al Torneo Ravano fino all'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina) che si sono svolti in Liguria e dopo il felice esordio con l'Alphen sarà di nuovo al fianco della Pro Recco Pallanuoto, il club che ha conquistato più titoli in tutto il mondo. Quella di sabato diventerà anche una grande festa per la città di Genova, la prima partita europea del 2018, anno che culminerà con la Final Eight di Champions League in programma nel capoluogo ligure dal 7 al 9 giugno.

"Siamo davvero felici che la nostra prima tappa europea del 2018 sia trasmessa da Primocanale, un'emittente che ogni giorno, da 36 anni, racconta al meglio le eccellenze della nostra regione. Da Genova e verso Genova, dove si giocherà la Final Eight di giugno, il nostro viaggio in Champions League prosegue a grandi bracciate: un percorso che desideriamo condividere con tutti i liguri che alla Pro Recco devono guardare con orgoglio e come patrimonio sportivo di un'intera regione", ha detto il presidente della Pro Recco