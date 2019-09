Cessione della Sampdoria, vertice fondamentale la prossima settimana. Il nodo della sede, il retroscena su Vialli

GENOVA - Fausto Zanetton, amministratore delegato della piattaforma Tyfosi, socio di Gianluca Vialli e potenziale ad della "nuova" Sampdoria, in stretto contatto con Gianluca Vidal, il commercialista veneto a cui Massimo Ferrero ha delegato la parte finanziaria della trattativa con il gruppo americano. Sono loro, in questo momento, i principali attori dell'operazione che dovrebbe portare la prossima settimana al vertice decisivo per la cessione della società blucerchiata, in tempo per l'annuncio ufficiale nel consiglio di amministrazione del 30 settembre, data ultima tra l'altro per la validità della lettera di intenti.

Sul tavolo di Vidal c'è da giorni la bozza dell'accordo di compravendita, a cui vengono apposte le cifre di acquisto su ogni singola voce di bilancio. Uno dei nodi da sciogliere, nelle ultime ore, è stato relativo alla sede di Corte Lambruschini, destinata a restare a Ferrero per essere dismessa. Ma gli americani non sono convinti della soluzione di trasferire gli uffici della Sampdoria a Bogliasco e i professionisti sono al lavoro per trovare una via di uscita.

E a proposito di professionisti, chi ha avuto modo di entrare in contatto con Vialli nei giorni della visita a Genova del gruppo americano è rimasto impressionato dalle sue conoscenze in merito all'attuale universo della Sampdoria. Vialli conosce tutto, anche i nomi dei calciatori della Primavera e dei movimenti di mercato effettuati nel settore giovanile. Un lavoro di studio e approfondimento che Gianluca porta avanti da mesi, per presentarsi preparato al meglio (come da sua abitudine) nel momento in cui venisse chiamato al ruolo di presidente della Sampdoria.