Cent'anni fa la nascita di Coppi, il Campionissimo che amava Genova e la maglia della Sampdoria

GENOVA - Oggi ricorre il centenario della nascita di Fausto Coppi, il più grande sportivo italiano del Novecento e uno dei più grandi, se non il più grande, nella storia del ciclismo.

Il Campionissimo era molto legato a Genova e a Sestri Ponente, dove aveva vissuto a lungo in una traversa di via Sestri con la moglie Bruna Ciampolini.

Era anche appassionato di calcio e, benché tifoso granata, vestì più volte in partitella la maglia della Sampdoria che per grafica assomiglia a quella iridata, da lui vestita come campione del mondo sia nella prova su strada che nell’inseguimento su pista.