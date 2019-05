GENOVA - La rinuncia di blackrock e il piano di salvataggio di Carige saltato portano commentatori ed analisti a cercare spiegazioni da una parte, possibili evoluzioni dall’altra. Le ipotesi sul campo non mancano, come testimoniano le pagine pubblicate sui media di settore nelle ultime ore. Ma quali fra queste siano realmente percorribili è ancora presto per dirlo. Di certo c’è che la ritirata del fondo americano ha spiazzato tutti: i commissari della banca in testa, ma anche le istituzioni, i sindacati, e lo stesso mondo bancario italiano che, ora, non si esclude possa intervenire direttamente.

Milano Finanza scrive che ora la soluzione sistemica è molto probabile: come extrema ratio i principali istituti di credito italiani “potrebbero accettare un nuovo intervento di sistema”, preferendo un intervento di altre banche alla ricapitalizzazione pubblica, anche se l’intento dei commissari Modiano, Innocenzi e Lener sarebbe quello di coinvolgere altri fondi. Coinvolgimento che al momento sarebbe comunque non semplice. Il corriere della sera spiega invece che Blackrock sarebbe intervenuto in Carige solo con un investimento limitato. Anche il sole 24 ore riporta la versione secondo cui gli americani sono usciti per la rinuncia di alcuni investitori. Anche per Finanza on line la via d’uscita potrebbe essere legata ad un intervento di sistema delle banche: il fondo interbancario di garanzia avrebbe già in programma una riunione lunedì, per individuare una strada che possa consentire il salvataggio dell’istituto di credito genovese.