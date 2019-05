Carige, dopo lo stop di Blackrock i commissari scrivono ai dipendenti: 'Siamo al lavoro per una soluzione privata'

GENOVA - I commissari Carige hanno scritto una lettera ai dipendenti nella quale affermano di essere ancora al lavoro per una soluzione 'privata' per Carige dopo la decisione di Blackrock di non procedere ad un'offerta sulla banca

"Siamo al lavoro, e non siamo da soli, per esplorare tutte le possibilità di dare vita comunque a una soluzione privata, di mercato, all'altezza del potenziale della nostra banca" scrivono Fabio Innocenzi, Raffaele Lener, Pietro Modiano ai dipendenti. "Resta comunque ferma, a tutela della stabilità dell'Istituto, anche la possibilità di avviare l'iter per la richiesta della ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell'Economia" aggiungono sottolineando come "i prossimi giorni saranno importanti per valorizzare il lavoro fatto fin qui che è culminato nell'accordo con lo Schema Volontario del FITD".

La lettera è arrivata dopo il pesante stop nella trattativa per l'ingresso del fondo americano Blackrock in Banca Carige. L'annuncio era arrivato direttamente dai commissari straordinari dell'istituto di credito genovese attraverso un comunicato ufficiale. Nello stesso breve comunicato si legge che ora proseguono le "valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca Carige".

- Ecco il comunicato diffuso dai commissari di Banca Carige:

"I commissari di Carige comunicano che, al termine di un articolata fase preparatoria nell’ambito della quale si inquadra la delibera del Consiglio di Gestione dello Schema Volontario di lunedì 6 maggio, il fondo Blackrock ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse.

Proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca Carige. Restano, in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l’eventuale avvio dell’iter per la richiesta di ricapitalizzazione precauzionale al Ministero dell’Economia".

- LA REAZIONE DEI SINDACATI

"I commissari di Carige hanno confermato anche durante l'incontro con i sindacati "di voler proseguire verso l'individuazione di un partner privato disponibile ad entrare nel capitale sociale della banca". Lo scrivono Fabi, First Cisl, Cgil Fisac, Uilca e Unisin in una nota comune. "In ogni caso ricordiamo - scrivono - che permane tuttora il cosiddetto 'decreto Carige' già divenuto legge dello Stato che, oltre a contenere norme a tutela dei risparmiatori, prevede in assenza di partner privati, l'intervento diretto di ricapitalizzazione da parte dello Stato a garanzia della continuità della Banca e, conseguentemente dei suoi dipendenti".

- IL GOVERNATORE DELLA LIGURIA TOTI:

"Non è una bella notizia, purtroppo siamo abituati a qualche delusione. Credo che ci si possa rimboccare le maniche. Ho sentito di buon'ora il commissario Modiano che non mi pare rassegnato". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti commentando la rinuncia di Blackrock su Carige. "Il tema del salvataggio pubblico c'è, ma mi auguro che resti sullo sfondo e che Carige sappia trovare una soluzione tra i suoi azionisti del territorio, che restano per noi un punto di riferimento, e un partner industriale importante come necessita quella banca. Per noi l'obiettivo è che Carige venga salvata, come i posti di lavoro, e resti banca del territorio utile a finanziare il nostro tessuto di piccole e medie imprese" conclude Toti.

- IL SINDACO DI GENOVA BUCCI

"La notizia non mi è piaciuta come potete immaginare, è troppo fresca per poter fare commenti appropriati, posso dire che il 'sentiment' del sottoscritto è che noi vogliamo che Carige continui a essere la banca del territorio". Così il sindaco Marco Bucci commenta l'addio di Blackrock all'operazione su Carige. "Vogliamo che continui a essere banca robusta al servizio dei liguri: è l'obiettivo finale, come arrivarci possiamo discutere, Blackrock poteva essere una buona soluzione".