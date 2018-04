Care autostrade, non siamo dei polli

La situazione delle autostrade liguri è drammatica per l’incuria da decenni ma anche per la guerra in atto tra concessionari autostradali.

La società Autostrade Spa (che fa riferimento al gruppo Benetton) capitanata dal durissimo Castellucci gestisce la parte centrale della nostra regione: da Savona e Sestri Levante. A ponente invece il concessionario è Autostrada dei Fiori, lo stesso che gestisce da Sestri Levante al confine con la Toscana tramite la Salt Spa. Ambedue hanno come riferimento il gruppo GAVIO.

Si inserisce nella disputa l’Europa che non ha nessuna voglia di vedere proroghe immotivate, lunghe e deve ancora sciogliere per davvero il tema Gronda di Genova ed eventuali altre proroghe che nel caso esige molto limitate (max 5 anni).

Noi di Primocanale abbiamo visto cosa è accaduto e ben raccontato dalla nostra giornalista Elisabetta Biancalani quando poco tempo fa nevicò forte e l’autostrada del levante, da Sestri Levante, era praticamente inagibile causa neve. Sui tabelloni del tratto autostradale di competenza di Austrade Spa, ad esempio a Nervi, Recco, Rapallo sino a Sestri Levante non vi era alcuna indicazione che permetteva all’utente automobilista di procederre verso l’inferno da Sestri Levante in poi. Ne facemmo una polemica invitando L'assessore Giampedrone a intervenire per creare un'informazione al di fuori delle beghe tra concessionari ma nell’interesse degli automobilisti liguri o che attraversano la Liguria.

Ora nasce la guerra contro Autofiori per l’incidente e conseguente blocco della galleria verso Ventimiglia. E proprio Autostrade comunica di non mettersi in viaggio verso il ponente ligure. Perchè? Forse ha ragione, essendoci già 20 km di coda arriva quasi nel tratto di sua competenza ma non possiamo non capire che la guerra in atto è totale e a farne le spese sono solo gli utenti. La neve a levante non si comunica il fuoco a ponente sì?

E possiamo dimenticare i tre blocchi per incidenti nelle tratte di concessione ad Autostrade intorno a Genova nelle ultime settimane? E le code autostradali interminabili ogni giorno che rendono inaccettabile la viabilità intorno alla Superba?

Siamo sotto scacco dei due concessionari autostradali che gestiscono la rete ligure e che si attaccano e fanno dispetti.

Noi subiamo, ma non siamo polli, tantomeno da spennare. Questo sistema autostradale fa schifo da levate a ponente e tanto proprio intorno a Genova dove il concessionario è diverso. E’ un sistema da terzo mondo, non in regola con gli indirizzi europei, senza corsie di emergenza, con traffico veicolare e di tir da e per il porto che non reggono assolutamente più il numero di veicoli privati e merci che attraversano Genova e la Liguria.

Noi non ci schieriamo a favore dell’una o altra parte, interessi economici dei concessionari. Noi i schieriamo con i cittadini che subiscono gravi disservizi e pagano carissime autostrade che non si possono definire tali.

Che la politica locale e nazionale ne prenda atto: la Liguria è in ginocchio per i collegamenti inadeguati che ha:

E i responsabili è evidente chi siano. Se poi vogliamo foderarci gli occhi di prosciutto ed anche infilare la testa sotto la sabbi a ........