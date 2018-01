Capodanno, Toti su Facebook: "Bagnasco ha ragione, c'è clima di fiducia"

GENOVA - "Si respira un clima di fiducia. Lo ha detto il nostro cardinale Angelo Bagnasco celebrando il Te Deum. È vero, si respira un'aria nuova, in Liguria e nel Paese. Ora spetta a tutti noi non tradire questa fiducia. Il 2018 si preannuncia come un anno importante per le novità che porterà nella nostra regione e in Italia". Lo scrive il governatore della Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina facebook.

"Sono certo che insieme raccoglieremo quello che abbiamo seminato in questi anni. Dobbiamo continuare a lavorare, tutti insieme, con determinazione, tenacia ed ottimismo per costruire il futuro. Un futuro che dipende dalle nostre speranze, dai nostri desideri, dalle nostre azioni. È un sogno collettivo da trasformare in realtà. Buon anno a tutti!".