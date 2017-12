Capodanno, gli auguri di Toti per il 2018: "La Liguria sia d'esempio per l'Italia"

GENOVA - "Costruire una Liguria che sia d'esempio per l'Italia, una terra veramente feconda per coloro che la vivono e per chi sceglierà di viverci nel prossimo futuro". Questo l'augurio del governatore della Liguria Giovanni Toti dalla sua pagina Facebook, a poche ore dall'inizio del 2018.

"Il 2017 è stato un anno impegnativo, certamente non facile ma entusiasmante - scrive Toti - e ci auguriamo che il 2018 possa portare tutto quello che abbiamo seminato in questi due anni e mezzo di amministrazione. Ce l'abbiamo messa tutta per mantenere le promesse e realizzare i propositi che abbiamo coltivato insieme. Abbiamo fatto tanto, ma dobbiamo fare molto di più. Non esiste un traguardo, esiste un continuo divenire in cui costruire una terra che torni davvero a volare, costruire una Liguria che sia d'esempio per l'Italia, una terra veramente feconda per coloro che la vivono e per chi sceglierà di viverci nel prossimo futuro".