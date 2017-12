Capodanno 2018, Primocanale in diretta dalle piazze di Genova

GENOVA - Genova e la Liguria salutano l'arrivo del nuovo anno e Primocanale in diretta dalle 19.30 accompagnerà tutti i telespettatori verso il 2018 con i nostri inviati presenti nelle principali piazze di Genova per seguire i maggiori eventi della serata. Primocanale in diretta sul canale 10 del digitale terrestre e sul sito primocanale.it. Ma il Capodanno va in diretta anche sui nostri canali social con le immagini più belle e le voci dei giovani che festeggiano il 2018 in città. Basterà aggiungere alle vostre foto su Instagram, Twitter e Facebook lo speciale hashtag #primo18 per farle vedere in diretta televisiva e sui maxi schermi di Terrazza Colombo, in cima al grattacielo di piazza Dante. Tutta Genova potrà vedere il vostro Capodanno, ovunque voi siate. Le più belle diventeranno il 'film' di #primo18 e saranno la cover del nuovo anno in tv e su tutti i nostri profili.

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA GIOVANNI TOTI

"Il Capodanno è sempre tempo di bilanci e propositi per l'anno che verrà, ci auguriamo che il 2018 sia un anno di svolta. Fuori c'è ancora freddo. C'è freddo per le molte persone che in questi anni hanno perso il lavoro, fa freddo per i tanti giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro e non ci riescono, c'è freddo per le tante coppie che vorrebbero costruire il loro futuro. Ci sono tanti progetti in campo per lo sviluppo economico della regione. La Liguria è a una svolta: la Gronda, il Terzo Valico, il waterfront di Levante a Genova. Cresce il turismo, cresce il settore manifatturiero, e tanti altro. Questa la Liguria può diventare un modello dove chi merita cresce e non rimane indietro. Popper diceva che il futuro è un futuro aperto e dipende da noi, dalle nostre speranze, dalle nostre ambizioni, dalla capacità di accantonare le nostre paure. Come Regione Liguria Abbiamo fatto tanto, ma dobbiamo fare ancora molto. Vi auguro uno straordinario anno nuovo, e mi auguro che siate pronti a rimboccarvi le mani insieme a noi per costruire tutti insieme il futuro della Liguria".

IL MESSAGGIO DI AUGURI DEL SINDACO DI GENOVA MARCO BUCCI

"In questi sei mesi di amministrazione abbiamo lavorato cercando di stare a stretto contatto con i nostri cittadini e abbiamo ascoltato le loro esigenze. La città ha abbracciato la nostra visione, questa è la nostra forza. Abbiamo tantissimo da fare, siamo nella direzione giusta. Ci sono tantissimi progetti per il futuro e per dare un nuovo volto a Genova. La città deve essere globale, Genova deve diventare la prima città del Mediterraneo, c'è molto da fare, c'è molto da lavorare. Dobbiamo focalizzarci sui risultati, non fermarci ai progetti. La collaborazione tra cittadini e amministrazione è un elemento fondamentale. Auguro a tutti i genovesi un fantastico 2018, con più lavoro e maggiori progetti per il bene della città, progetti legati alla cultura, al turismo, allo sviluppo tecnologico e d economico della città".

GLI AUGURI DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLA CULTURA ILARIA CAVO:

"Stasera Palazzo Ducale mette insieme proprio tutto grazie anche al contributo di Costa Crociere: c'è la cultura e c'è la solidarietà e la beneficenza. E' il segnale che Genova è viva. Una bella serata che chiude un anno complicato e intenso. Ci aspetta un 2018 molto importante, rivolgo un augurio sincero a tutti i liguri per il nuovo anno".

I PRINCIPALI EVENTI DEL CAPODANNO A GENOVA:

L'appuntamento clou è in piazza De Ferrari, col concerto della band genovese Ex-Otago a partire dalle 23.30. Dopo il lungo tour estivo di oltre 50 date in tre mesi, il gruppo indie-pop nato nel 2002 chiuderà il 2017 nella propria città natale. Al loro attivo cinque album (l'ultimo si intitola 'Marassi'), un ep e sei singoli fra cui 'Ci vuole molto coraggio', al quale partecipa Caparezza. Prima dello show, intrattenimento col dj set di Robbi Rocca (Dj Resident Estoril Club) a partire dalle 21 con la musica più bella dell'anno appena trascorso.

A pochi metri dal palco di De Ferrari andrà in scena l'esclusivo Capodanno di Palazzo Ducale. Fino alle 2 del mattino resteranno aperte le mostre 'Picasso. Capolavori dal Museo Picasso, Parigi e 'Rubaldo Merello. Tra divisionismo e simbolismo'. Nelle sale del Minore e Maggior Consiglio ci sarà una cena speciale con 200 invitati - tra cui autorità, rappresentanti delle istituzioni e soci genovesi del CostaClub, il loyalty club di Costa Crociere - con uno scopo benefico: raccogliere fondi per l'istituto Gaslini. Una serata ricca di sorprese con un piatto forte: l'ucraino Oleksandr Pushkarenko suonerà il 'Cannone', il mitico violino di Niccolò Paganini. E poi lo spettacolo acrobatico di SYnergiKa, le note al piano di Fabrizio Lamberti e la voce di Lidia Schillaci.

Sempre per gli amanti della cultura, per la prima volta ci sarà la 'Rolli Night' tra i magnifici edifici del '500 e '600 genovese. Verrà disegnato un immaginario percorso che partirà dalla magica atmosfera di Strada Nuova (Via Garibaldi) e proseguirà tra le piazzette del centro storico illuminate a festa. Nella notte di Capodanno, otto sontuosi Palazzi dei Rolli apriranno le porte, eccezionalmente, ai visitatori. Grazie a speciali visite guidate create per la notte di San Silvestro, a pagamento con prenotazione obbligatoria, sarà così possibile avere due itinerari differenti.

Oltre a De Ferrari, il cuore della festa è ovviamente il Porto Antico. Si inizia con la magia di Circumnavigando e si va avanti in musica insieme a Radio NumberOne, a partire dalle 21. Ci sarà poi uno spettacolare conto alla rovescia luminoso e, dopo la mezzanotte, un dj set con musica per tutti i gusti, dal revival alla dance. Special Guest: Ivan Cattaneo per uno show tutto anni 80-90. Per la prima volta 'La città dei bambini e dei ragazzi' rimarrà aperta tutta la sera del 31 dicembre, dalle ore 21. Sarà possibile scoprire insieme i segreti di scienza e tecnologia, grazie a 50 exhibit interattivi e divertirsi con animazioni speciali della Compagnia Teatro Scalzo con trampolieri, artisti delle bolle, clown e animatori. L’ultima notte del 2017 si potrà, inoltre, trascorrere in allegria, sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, al cinema o al ristorante. O magari all'Acquario, con un cenone servito nelle splendide cornici della Baia degli Squali, della Laguna delle Sirene e della Grotta delle Murene. A mezzanotte si festeggia il nuovo anno con lo speciale brindisi e la musica dal vivo di sottofondo nella sala Pianeta Blu.