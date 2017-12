Capodanno 2018 a Genova, il programma. La festa live su Primocanale con #primo18

GENOVA - Col debutto al Porto Antico di Circumnavigando Festival, la rassegna a metà tra circo e teatro, inizia il conto alla rovescia per il Capodanno 2018 a Genova. Un ricco programma di concerti, eventi, visite guidate e aperture straordinarie che garantiranno divertimento per tutti nella notte più lunga dell'anno.

Alla festa non può mancare Primocanale. La media company punto di riferimento in Liguria chiuderà le celebrazioni del suo 35esimo anniversario con una super diretta, dalle 20 alle 2, in televisione sul canale 10 e in streaming su questo sito. Seguiremo i principali eventi della serata e faremo gli auguri a tutta la gente nelle piazze della città coi maxi schermi di Terrazza Colombo, i più alti della Liguria.

Dal 2018 anche tante sorprese nel mondo social. Si comincia proprio a Capodanno con lo speciale hashtag #primo18 con cui taggare i vostri scatti su Instagram, Facebook e Twitter, dalla Superba, dalla Liguria o da qualunque parte del mondo: così potrete festeggiare l'anno nuovo insieme a noi e a tutto il nostro pubblico, ovunque vi troviate.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO

L'appuntamento clou è in piazza De Ferrari, col concerto della band genovese Ex-Otago a partire dalle 23.30. Dopo il lungo tour estivo di oltre 50 date in tre mesi, il gruppo indie-pop nato nel 2002 chiuderà il 2017 nella propria città natale. Al loro attivo cinque album (l'ultimo si intitola 'Marassi'), un ep e sei singoli fra cui 'Ci vuole molto coraggio', al quale partecipa Caparezza. Prima dello show, intrattenimento col dj set di Robbi Rocca (Dj Resident Estoril Club) a partire dalle 21 con la musica più bella dell'anno appena trascorso.

A pochi metri dal palco di De Ferrari andrà in scena l'esclusivo Capodanno di Palazzo Ducale. Fino alle 2 del mattino resteranno aperte le mostre 'Picasso. Capolavori dal Museo Picasso, Parigi e 'Rubaldo Merello. Tra divisionismo e simbolismo'. Nelle sale del Minore e Maggior Consiglio ci sarà una cena speciale con 200 invitati - tra cui autorità, rappresentanti delle istituzioni e soci genovesi del CostaClub, il loyalty club di Costa Crociere - con uno scopo benefico: raccogliere fondi per l'istituto Gaslini. Una serata ricca di sorprese con un piatto forte: l'ucraino Oleksandr Pushkarenko suonerà il 'Cannone', il mitico violino di Niccolò Paganini. E poi lo spettacolo acrobatico di SYnergiKa, le note al piano di Fabrizio Lamberti e la voce di Lidia Schillaci.

Sempre per gli amanti della cultura, per la prima volta ci sarà la 'Rolli Night' tra i magnifici edifici del '500 e '600 genovese. Verrà disegnato un immaginario percorso che partirà dalla magica atmosfera di Strada Nuova (Via Garibaldi) e proseguirà tra le piazzette del centro storico illuminate a festa. Nella notte di Capodanno, otto sontuosi Palazzi dei Rolli apriranno le porte, eccezionalmente, ai visitatori. Grazie a speciali visite guidate create per la notte di San Silvestro, a pagamento con prenotazione obbligatoria, sarà così possibile avere due itinerari differenti.

Oltre a De Ferrari, il cuore della festa è ovviamente il Porto Antico. Si inizia con la magia di Circumnavigando e si va avanti in musica insieme a Radio NumberOne, a partire dalle 21. Ci sarà poi uno spettacolare conto alla rovescia luminoso e, dopo la mezzanotte, un dj set con musica per tutti i gusti, dal revival alla dance. Special Guest: Ivan Cattaneo per uno show tutto anni 80-90. Per la prima volta 'La città dei bambini e dei ragazzi' rimarrà aperta tutta la sera del 31 dicembre, dalle ore 21. Sarà possibile scoprire insieme i segreti di scienza e tecnologia, grazie a 50 exhibit interattivi e divertirsi con animazioni speciali della Compagnia Teatro Scalzo con trampolieri, artisti delle bolle, clown e animatori. L’ultima notte del 2017 si potrà, inoltre, trascorrere in allegria, sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, al cinema o al ristorante. O magari all'Acquario, con un cenone servito nelle splendide cornici della Baia degli Squali, della Laguna delle Sirene e della Grotta delle Murene. A mezzanotte si festeggia il nuovo anno con lo speciale brindisi e la musica dal vivo di sottofondo nella sala Pianeta Blu.