Caos cantieri in Liguria, accordo in Regione: via la maggior parte prima del ponte di Pasqua

Rimuovere la maggior parte dei cantieri dalle autostrade genovesi prima del ponte di Pasqua per consentire l'arrivo dei turisti e una viabilita' il piu' possibile fluida e regolare.

E' quanto condiviso oggi pomeriggio nel corso di un incontro tra il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, l'assessore alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone e i concessionari autostradali, dopo le polemiche delle scorse settimane per l'eccessivo numero di cantieri attivi sulle tratte liguri che avevano portato il viceministro Edoardo Rixi a chiedere una riduzione dei pedaggi.

"I concessionari ci hanno spiegato che l'accelerazione data ai cantieri era dovuta proprio alla volonta' di mettere in sicurezza le strade prima della stagione turistica- spiega all'agenzia Dire l'assessore Giampedrone- e ci hanno garantito che i cantieri saranno rimossi in tempo per il weekend di Pasqua e i successivi ponti primaverili".

Il tavolo tornera' ad aggiornarsi dopo il primo maggio. "In quell'occasione- spiega Giampedrone- faremo il punto su tutti gli altri cantieri in previsione dell'estate. Nessuno si sogna di bloccare la messa in sicurezza, soprattutto dopo quanto accaduto lo scorso 14 agosto a Genova con il crollo di ponte Morandi, ma dopo il danno non possiamo neanche pensare di subire la beffa di cantieri che ci invadono per tutta l'estate, con code chilometriche piu' di quanto gia' non siamo abituati".

Il tavolo diventera' periodico con un aggiornamento ogni due mesi. "Abbiamo chiesto ai concessionari di avvisarci almeno con quindici giorni di anticipo in caso di cantieri particolarmente invasivi e che necessitino della chiusura parziale di un tratto di autostrada- conclude l'assessore- in mondo da poter intervenire in maniera preventiva con soluzioni alternative efficaci ed evitare, ad esempio, il caos dei mezzi pesanti incastrati sul passo del Bracco nei primi giorni della chiusura di un tratto di autostrada dello spezzino".