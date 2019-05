Campionato Italiano Velocità Fuoristrada, la tappa ligure nelle colline del Sassello

SASSELLO - "Speriamo non piova, sarebbe un bel risultato ..." Sono questi, giorni di attesa tra le fila della Federazione Italiana Fuoristrada, in particolar modo per Bruno Ossiani essendo l'appassionato organizzatore di riferimento della specialità.

Il lombardo passa i giorni al telefono e a studiare le previsioni meteorologiche, perchè acqua e freddo hanno messo a dura prova la pazienza di quanti hanno seguito, partecipato e corso i due appuntamenti precedenti del camionato.

Dai colli toscani e da quelli modenesi, il circus della serie nazionale ACI Sport si sposta su quelli liguri, nel savonese. Manca poco ormai poco al via della gara in programma per sabato 8 e domenica 9 giugno.

Da settimane gli organizzatori sono entrati in azione per la preparazione dei mille cinquecento metri del tracciato. Il crossodromo di località Giardinetti del Sassello è quindi pronto per lo spettacolo che i fuoristradisti metteranno in scena.

Due sono stati i vincitori assoluti all'inizio campionato: l'ovadese Emanuele Lagrotteria con la navigatrice Monia Mainfredi, vincitori a Polcanto in toscana, ed il biellese Ivano Nicoletta nella successiva prova modenese di Polcanto.

Alla prova del Sassello sono annunciati piloti esordienti nella specialità che, a bordo dei fuoristrada Side by Side si esibiranno in cinque Prove Speciali partendo in coda alla gara.