Campionato Italiano Velocità Fuoristrada, al crossodromo del Sassello è tutto pronto per la terza prova della serie

SASSELLO - L'attesa per il terzo round del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada by FIF è alta tra gli appassionati. Le prime due gare, corse sulla pista toscana di Polcanto e sull'emiliana di Palagano, hanno dato segnali di crescita dell'interesse da parte dei fuoristradisti provenienti da diverse zone d'Italia. Un trend positivo che sta caratterizzando quest'inizio di stagione, anche grazie al nuovo format delle sei tappe a calendario.

Punti di forza della serie Tricolore risiedono anche nella facilità d'approccio alle singole gare e la possibilità di correrle con affascinanti veicoli fuoristrada, costruiti su telai tubolari dalle elevate prestazioni, ma anche con mezzi derivati dalla produzione, adatti ai giovani ed esordienti piloti, ed i Side by Side.

Le prime due prove disputate, dominate dal maltempo, hanno messo in evidenza assoluta due piloti piemontesi: l'ovadese Emanuele Lagrotteria con la navigatrice Monia Mainfredi vincitori a Polcanto e il biellese Ivano Nicoletta a trionfare a Palagano. In entrambe le prove, il biellese Alberto Gazzetta è stato protagonista assieme a Denis Cortese e non da meno sono stati Duilio Lonardi, Ivan Martorelli cercherà di ripetersi anche se Bertolani non gli renderà vita semplice. Della partita anche Adriani che si spera abbia risolto finalmente i problemi alle sospensioni e Marco Tonelli, Peretto, Adriani e Veronica Bonicelli.

Al Sassello, si prevede il rientro di Renato Moscati, che s'annuncia in gara con una Maserati di classe B1, rientrano anche Alberto Bonino in classe B2, William Niati in B1 ed altri piloti nuovamente attratti dalla specialità, tra questi gli esordienti provenienti dalla categoria SSV che si esibiranno in cinque Prove Speciali, partendo in coda alla gara.

(Foto ACI SPORT)