Caldo, temperature già oltre i 30 gradi. E a Genova scatta il bollino arancione

GENOVA - Fa già molto caldo in Liguria. Nella notte la città capoluogo più 'fresca' è stata La Spezia con 25.4 gradi mentre la minima di Imperia è stata di 26.6 gradi. Più rovente il clima a Genova con 27.8 gradi e a Savona dove a mezzanotte la temperatura era già di 29.2 gradi.

Ad inizio mattinata praticamente ovunque sulla costa si sono superati i fatidici 30 gradi e durante la giornata sono attese temperature intorno ai 35 gradi.

Il record delle 7 del mattino spetta a Rapallo (GE) dove la stazione meteo Arpal aveva già registrato 34 gradi.

Le previsioni del centro meteo Arpal per oggi non annunciano variazioni per la giornata.

Ci aspetta infatti 'un'altra torrida giornata di sole' con venti deboli o in regime di brezza e umidità su valori medio alti.

Dal ministero della Salute è intanto arrivato per oggi e domani il bollino arancione per caldo a Genova. Scatta quindi il piano caldo predisposto dalla Regione Liguria.