Caldo addio, ecco i temporali: alle 18 sulla Liguria scatta l'allerta gialla

GENOVA - Ondata di caldo addio, almeno per ora. Quella passata è stata l'ultima notte con temperature alte e umidità elevate un po' in tutta la Liguria. E' arrivata infatti una perturbazione di origine atlantica che porterà per tutto il weekend un po' di refrigerio lungo le coste e nell'entroterra della nostra regione.

La colonnina di mercurio potrebbe scendere ancghe di 15 gradi rispetto a quanto fatto registrare nelle ultime giornate dove a Genova il ministero aveva indicato il bollino rosso (il più alto livello) per ondate di caldo. Da una allerta all'altra. Alle 18 infatti scatta su tutta la Liguria l'allerta gialla per temporali. Allerta che resta valida fino allam mezzanotte di oggi ma che potrebbe, come spiegato da Arpal, prolungarsi anche per la giornata di domani (da valutare con quale colore).

- LE PREVISIONI DEL TEMPO ARPAL:

SABATO 27 LUGLIO: Al mattino irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulla parte centrale della regione. Da metà giornata ulteriore aumento della nuvolosità e delle condizioni di instabilità con iniziali isolati rovesci o temporali, in intensificazione. Possibili locali fenomeni forti anche dal tardo pomeriggio. Venti: in prevalenza moderati sudorientali sul Centro-Levante, tra deboli e moderati da nordest al mattino, da sudovest al pomeriggio a Ponente. Mare: inizialmente poco mosso, in aumento a mosso a partire da Levante in mattinata

Umidità: su valori alti. Segnalazioni di protezione civile: alta probabilità di temporali forti, disagio per caldo. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione.

DOMENICA 28 LUGLIO: La perturbazione interesserà dalle prime ore la nostra regione con precipitazioni localmente elevate e probabili fenomeni temporaleschi forti, anche associati a grandinate e raffiche di vento. Progressivo miglioramento nel pomeriggio. Venti: al mattino in prevalenza moderati in circolazione ciclonica sul Ligure, poi ingresso di venti settentrionali fino a forti sul settore centrale. Mare: in progressivo aumento fino a molto mosso a Ponente già in mattinata, agitato per onda lunga di libeccio a Levante dal pomeriggio. Umidità: su valori alti.

Segnalazioni di protezione civile: piogge moderate con cumulate fino a elevate; alta probabilità di temporali forti; vento forte da nord sul Centro; mare agitato sul Centro-Levante. Temperature in diminuzione.