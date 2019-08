Calciomercato, Ferrero: "Oggi l'ok di Defrel. No a Kamano e Ben Arfa"

MILANO - "Stiamo trattando Defrel e altri due tre profili. Defrel ci dà domani (oggi ndr) l'ok, è un grande giocatore e ha tante richieste, aspettiamo l'esito. Gli altri non posso rivelarli, altrimenti le società alzano il prezzo: stiamo prendendo un altro esterno e una punta. Ben Arfa e Kamano? No". Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha dato un aggiornamento di mercato parlando ieri sera con i giornalisti a Milano.

Sulla pesante sconfitta alla prima con la Lazio: "Era la prima partita, non bisogna fare clamore per una sconfitta contro la squadra più forte del campionato, perché la Lazio gioca con gli stessi da 5 anni. Ai ragazzi non bisogna dare alibi, ma avendo cambiato modulo serve tempo per acquisire le novità tattiche di Di Francesco. Sono molto felice che Eusebio sia qui, dategli tempo e ne vedremo delle belle".