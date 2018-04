Calcio Uisp, “I Campionati del 70° novità per il 2018/2019

GENOVA - In occasione del settantesimo anniversario di fondazione dell’Unione Italiana Sport Per tutti, il Comitato Uisp di Genova ha deciso così di regalare al mondo sportivo genovese e non solo una nuova proposta rivolta alle categorie a 8, a 7, a 6, Over 40 e Femminile a sette.

I Campionati del 70° si caratterizzano per la trasparenza assoluta dei costi, grazie alla formula ‘pacchetto quote gara’ (1.500 euro per le categorie a 7 giocatori, a 6 giocatori, Over 40 a 7 giocatori, Femminile a 7 e 1.750 euro per il campionato a 8 giocatori) che, unitamente all’aggiunta della sola ‘quota associativa’, garantiscono ad ogni squadra la partecipazione all’intero campionato scelto.

Nell’attesa quindi di assegnare i titoli 2017/2018, il settore calcio ha già aperto le iscrizioni alla prossima annata sportiva, con particolare riferimento proprio a ‘I Campionati del 70°’.

Informazioni e iscrizioni: www.calciouispgenova.it