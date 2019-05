GENOVA - Via libera della Giunta regionale della Liguria al calendario venatorio per la stagione 2019-2020. La delibera è stata approvata su proposta dell'assessore alla Caccia.

Fra le novità, il nuovo calendario prevede il posticipo di tre settimane dell'inizio della caccia al cinghiale, che si aprirà quindi il 6 ottobre per chiudersi il 6 gennaio. In passato, invece, l'attività venatoria per questa specie era consentita da metà settembre a metà dicembre.