Caccia al tesoro agli angoli nascosti di Genova: arriva "Travel Art", un gioco per scoprire la città

GENOVA - Scoprire Genova da un punto di vista diverso dal solito: è questa la sfida lanciata da “Travel Art”, una vera e propria caccia al tesoro tra i misteri della città. L’obbiettivo non sarà arrivare per primi al traguardo, ma riuscire a risolvere tutti, gli enigmi che si incontreranno lungo un percorso a tappe. Un modo per passare il pomeriggio in maniera diversa che sia con la famiglia o con gli amici. E attraverso le proprie fotografie da condividere sui social, i partecipanti diventeranno testimonial per un giorno della città, condividendo aneddoti e angoli nascosti. Divisi in squadre da 10 persone, ci si potrà godere l'intero percorso "guidati" anche da approfondimenti e curiosità, perdendosi tra musei, palazzi antichi e botteghe storiche.

Durante la gara, in Piazza De Ferrari, intanto, andranno in scena delle vere e proprie live performance artistiche. Il primo giorno, ad esempio, 6 body painter "vestiranno" i propri modelli da opere d'arte famose in tutto il mondo e li faranno sfilare davanti a coloro che non parteciperanno al gioco. Il sabato successivo, invece, ci saranno una trentina di artisti che riprodurranno opere di artisti noti dal vivo ma che sono legati alla Liguria e alla città di Genova. Presenti anche numerosi influencer che si confonderanno tra la folla per raccontare a modo loro sui canali social l'intera giornata. L'iniziativa nasce dall'idea dell'Agenzia In Liguria e si propone di promuovere le bellezze del territorio rendendole più alla portata di tutti, grandi e piccini.

Appuntamento a Genova sabato 1 giugno, domenica 2 e sabato 8, giornata in cui Primocanale seguirà l'evento in diretta, per mettersi in gioco, ma al tempo stesso imparare nuove sfaccettature del grande patrimonio artistico cittadino. E poi, via a Sanremo il 15 giugno, dove si potrà fare un’esperienza analoga. Per partecipare è necessario compilare il form sul sito di Travel Art e presentarsi alle 15.45. Il tour dura circa 2 ore e 30 circa e a tutti i presenti sarà anche consegnato la versione da tavolo del gioco per interrogare anche amici e parenti.