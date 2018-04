Bucci: "Se Fico va in Parlamento col bus io andrò a Tursi con lo scivolo!"

I politici hanno scelto i social per comunicare. Allora questa settimana cercheremo di raccontarvela attraverso i social.

Amore tra Di Maio e Salvini: governo a due.

Berlusconi: voglio che Giggino mi chiami!

Giggino: Noi mai con Silvio.

Salvini: dai Silvio, in fondo Giggino ha l’abito blu e mi giura che non mangia più aglio….

Di Maio chiama Franceschini e Orlando.

Loro ci stanno

Berlusconi: ma che cosa è? Una cena elegante?

Salvini: proprio elegante no, però le posate ci sono….

Di Majo: Martina, suvvia, sotterriamo l’ascia di guerra!

Augh!

Meloni: A Salvì, se me tagli dar giro, mo’ te do na pizza che t’aresto o sviluppo!

Salvini: se loro vogliono il Pd, andiamo a rivotare

Di Maio: te lo scordi

L’ipotesi squassa il Parlamento.

A Genova tutto è più sereno: la Sopraelevata non è stata più chiusa, i ranuncoli fioriscono nei parchi di Nervi, i cassonetti sono stati aboliti, Fognini viene contattato da Rixi per la sostituzione in giunta.

L’assessore Serafini lancia l’idea dell’estate: mettiamo uno scivolo d’acqua nel centro città.

Wow! Augh! Splash! Trasformeremo per un giorno via XX Settembre in un parco acquatico.

Esultano i social. I commercianti vanno a lezione di nuoto alla Sciorba.

Dobbiamo allargare questa idea! gongolano in giunta.

Diffondiamola alla grande!

La Rubino installerà uno scivolo d’acqua per infilare gli spettatori dentro il Palazzo Ducale alla presentazione di una conferenza sulla diffusione del morbillo nelle Fiandre del Seicento.

Garassino ne piazzerà una batteria nelle isole ecologiche per far scivolare i clochard dentro i cassonetti.

Balleari sta verificando se è possibile abbattere la sopraelevata e sostituirla con uno scivolo d’acqua tra Sampierdarena e la Foce. Se dovesse funzionare si farà un altro scivolo in via Assarotti: senz’acqua, per risparmiare.

Rixi prima di lasciare il posto ne vorrebbe uno da mettere a Erzelli per fare scendere dalla collina i dipendenti di Liguria digitale.

Bucci grida: “Giù le mani dagli gli scivoli di Liguria digitale! E se Fico va in Parlamento col bus io andrò a Tursi con lo scivolo!”

E quelli del Pd?

L’ipotesi è di utilizzare lo scivolo per le primarie dei candidati alle Regionali del 2020: vincerà chi farà l’onda più grossa.

Pandolfo teme che, insieme ai cinesi, si possa infiltrare Toti. Allora sì che l’onda sarebbe anomala!

Notizie di Orlando?

No, sta ancora cercando la salita della Cisa per rientrare a La Spezia…