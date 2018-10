Berta supera Pasquale: sarà lui a rappresentare Savona in Autorità di Sistema

SAVONA - Alessandro Berta, direttore dell'Unione Industriali di Savona, è stato designato dal sindaco Ilaria Caprioglio a rappresentare il comune nel comitato di gestione dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale. Berta ha superato la concorrenza di Luciano Pasquale, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, dopo un'attenta valutazione sulle possibiili incompatibilità dei due candidati.

Berta, che prima di insediarsi dovrà ricevere l'ok del presidente dell'Authority Paolo Emilio Signorini, siederà nel board di palazzo San Giorgio al posto di Rino Canavese, la cui posizione è stata bocciata dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione per incompatibilità: Canavese è infatti contemporaneamente anche vicepresidente dell'Interporto di Novara, azienda a forte partecipazione pubblica. La bocciatura è però arrivata un anno e mezzo dopo l'insediamento, datato marzo 2017.

Il sindaco Caprioglio ha commentato: "Quello di Berta è un nome condiviso di grande competenza che, sicuramente, apporterà un contributo determinante in seno al Comitato in un momento complesso come questo in cui la nostra Regione è stata duramente colpita da tragici eventi"

Il candidato del comune di Savona ha accettato la designazione, ringraziando il sindaco per la fiducia: "Nel caso in cui il Presidente Signorini proceda alla nomina, cercherò, anche in considerazione del particolare momento in cui si trova il porto di Savona-Vado, di rappresentare, al meglio, le comunità dei cittadini di Savona, ma anche degli altri Comuni sui quali insiste l’Autorità di Sistema".