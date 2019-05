Berlusconi: "Se esce da Forza Italia Toti è invisibile". La replica: "Sbaglia, quello è il destino del partito"

GENOVA - "Toti ha dei suoi sentieri personali che a mio parere non porteranno da nessuna parte. Tutti coloro che sono usciti da Forza Italia si sono condannati all'invisibilità". Lo dice Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles, dopo le dichiarazioni del governatore ligure all'indomani delle elezioni.

"Forse Berlusconi non si è accorto che è Forza Italia a marciare diritta verso l'invisibilità. Dimezzare i voti in un anno mi sembra un ottimo viatico in tal senso". Così ribatte il governatore della Liguria Giovanni Toti a margine di un forum sul turismo a Porto Cervo. "Il cavaliere sbaglia a non ascoltarmi per l'ennesima volta e a preferire chi gli racconta una verità inesistente, ovvero l'autosufficienza della sua leadership a salvare Forza Italia. Purtroppo non sarà così". Ha poi aggiunto: "La sorte di Toti, visibile o invisibile è poco importante e poco interessante. Ma Berlusconi, dopo aver inventato Forza Italia come casa dei moderati, eviti di essere ricordato come il suo stesso liquidatore. La sua storia non lo merita".