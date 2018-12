Bereszynski squalificato e infortunato, prove di rinnovo con Quagliarella

SAMPDORIA - La Sampdoria riprende domani gli allenamenti in vista della partita di domenica prossima alle 15 al Ferraris contro il Parma, una sfida che al di la’ dello storico gemellaggio tra le tifoserie rappresenta un importante crocevia per la stagione dei blucerchiati: gli emiliani dell’ex D’Aversa, infatti, sono la rivelazione del campionato e se la Samp vuole togliersi dal limbo di un accettabile ma anomino centroclassifica deve vincere proprio per scavalcare il Parma.

Giampaolo dovra’ essere bravo a lavorare sulla testa dei suoi calciatori, per far smaltire alla squadra la sbornia collettiva dell’incredibile pareggio all’Olimpico con la Lazio. risultato che equivale ad una vittoria ma che in classifica ha fruttato comunque un punto. Manchera’ Bereszynski squalificato e pure alle prese con un probabile infortunio muscolare: gli accertamenti diranno di quale entita’. Ancora indisponibile Barreto, che rientrera’ solo in occasione della trasferta di Empoli.

Intanto, domani sera la squadra si ritrovera’ anche per la tradizionale festa di Natale. Per il presidente Massimo Ferrero, atteso a giorni dall’udienza preliminare sull’indagine della Procura di Roma, sara’ anche l’occasione per fare il punto della situazione per il rinnovo del contratto con Fabio Quagliarella, che alla veneranda eta’ di 36 anni non smette di stupire e continua a ricevere offerte di mercato. La scorsa estate era stato corteggiato proprio dal Parma, ora si e’ rifatto sotto il Napoli: dal primo febbraio, se non verra’ trovata l’intesa, super Fabio sara’ libero di accettare altre proposte. ma da Corte Lamburschini filtra un certo ottimismo.

Sul fronte estero, Gustavo Pedrozo, agente di Sebastian Driussi, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, riapre le porte alla Sampdoria, raccontando di come a meta’ luglio l’operazione fosse sfumata perche’ la moglie incinta del giocatore non volesse impegnarsi in un pesante trasloco. “A Driussi pero’ non dispiacerebbe venire in italia”, ha sottolineato il procuratore.