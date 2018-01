Basta isolamento ferroviario della Liguria: venerdì alle 14 incontro in Terrazza Colombo

GENOVA - Si terrà venerdi dalle 14.00 un incontro in Terrazza Colombo promosso dal senatore Maurizio Rossi sull’isolamento della Liguria dalla rete ferroviaria italiana.

L’Italia va a due velocità, e Genova al momento è tagliata fuori. Le città metropolitane del centro nord sono già collegate in alta velocità: Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma sono di fatto un territorio unico grazie ai soldi di tutti i cittadini liguri compresi.

Genova ha prospettive a media scadenza ma non prima di 5/7 anni, tempo che è variabile a seconda dei partiti che governeranno territori e Paese, e sempre fatto salvo che dagli scavi esca amianto o altro.

"Ho lottato per avere un treno Genova Roma in meno di 4 ore che a media velocità arriva comunque sempre in ritardo - spiega il senatore Rossi - Ora si ipotizza un cambio di orario che ritengo inaccettabile con partenza da Roma alle 15.30. Mi era stato garantito un treno Genova-Milano senza fermate che doveva essere sal 9 dicembre con l’orario invernale. Ma siamo ancora fermi e se ne parla forse a giugno".

Continua il senatore ligure: "Il Governo non può continuare a discriminare la Liguria con i collegamenti condannandola all’isolamento, all’abbandono di aziende e giovani, isolandola turisticamente e lavorativamente. Il 12 gennaio Trenitalia viene a Genova a far vedere i treni che ci saranno sulle linee liguri dal 2019 ma non dà garanzia alcuna sui collegamento indispensabili per una città metropolitana. Non mi interessa se sono treni a mercato e non pagati da soldi pubblici. Genova non può continuare ad essere tagliata fuori dal sistema trasporto nazionale. Basta parole, ora ci vogliono fatti concreti".

Di questo si parlerà il 12 gennaio in Terrazza Colombo con i maggiori rappresentanti della società civile genovese e ligure proprio durante l’operazione "di facciata" di Trenitalia in Piazza De Ferrari proprio davanti al Palazzo della Regione. Parteciperanno tutti i firmatari dell'appello contro l’isolamento della Liguria.