Barche e motori protagonisti, al via il 59esimo Salone Nautico di Genova

GENOVA - Oltre mille imbarcazioni, 986 espositori e 14 nuovi brand di cui il 48% proveniente dall'estero e 763 giornalisti accreditati da tutto il mondo: sono questi i numeri del 59esimo Salone nautico internazionale di Genova che prende il via oggi alla Fiera e fino al 24 settembre.

L'inaugurazione con l'alzabandiera alla Terrazza del padiglione Blu alle 10.30 con il governatore della Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci. Atteso l'arrivo del neo ministro delle Infrastrutture del governo gialloroso Paola De Micheli.Tutte le istituzioni sono accolte dal presidente di Ucina Saverio Cecchi, e dal presidente de I Saloni Nautici Carla Demaria.

- IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA: Seguirà, alle ore 11.00, il Convegno Inaugurale “Le Capitali della Nautica: valori, territori, primati". Nel corso della cerimonia inaugurale farà il suo ingresso in porto la fregata Alpino (F594) della Marina Militare per omaggiare il 59esimo Salone Nautico. Nave Alpino saluterà dal mare l’alzabandiera. Alle ore 15.30, presso la sala ForumUCINA, è in programma “Boating Economic Forecast”, la presentazione della nuova edizione de La Nautica in Cifre.

La giornata proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti, per concludersi con il primo evento Fuori Salone del programma GenovaInBlu. Alle ore 19.00, presso il Galata Museo del Mare di Genova, è infatti in programma l’ultimo appuntamento di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare” la rassegna, condotta dal giornalista Fabio Pozzo, dedicata agli uomini, alle donne e alle storie di mare. Ospite della serata il cavaliere del lavoro Norberto Ferretti, Pioniere della Nautica e fondatore dell’omonimo gruppo. Nei giorni del Salone nautico previste anche modifiche alla viabilità della Foce (Leggi qui).