Bando Periferie, seconda puntata: il sindaco spiega ai cittadini lo stop dei lavori

SERRA RICCÒ - Il sindaco di Serra Riccò e vice presidente di Anci Liguria, Rosario Amico, aveva già preso carta e penna durante l'estate per avvisare i propri concittadini sul possibile stop di opere pubbliche legate ai finanziamenti derivanti dal Bando Periferie.

Ora, dopo l'ufficialità, dello stop governativo a oltre 1 milione e 700 mila euro di risorse destinate a strade e marciapiedi, il primo cittadino torna a rivolgersi alla propria popolazione: "Il Decreto Legge Mille Proroghe è stato bloccato dal Parlamento. Il Comune di Serra Riccò, dunque, non potrà realizzare fondamentali interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione alla viabilità sulla ex provinciale 3 di Orero nonostante queste azioni appaltate e già iniziate avrebbero consentito maggiore sicurezza e vivibilità per i cittadini".

Prosegue Rosario Amico: "Il problema è a carattere nazionale e per questo motivo i sindaci italiani rappresentati da Anci hanno rotto le relazioni con il governo".