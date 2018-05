Bandiere Blu, ancora una volta la Liguria protagonista assoluta con 27 comuni

GENOVA - Un podio targato mar Tirreno, quest'anno, per le bandiere blu che sventolano in 64 Comuni e le relative spiagge in Liguria, Toscana e Campania.

Da Bordighera a Spotorno, da Camogli a Lerici, la Liguria con 27 Comuni e le sue spiagge mantiene salda la leadership di più località costiere fregiate dal vessillo della Fee, che resta negli stessi luoghi dell'anno scorso. Savona è la provincia che conquista più sigilli di qualità, anche grazie a Ceriale, Albissola marina, Varazze.

Ecco tutte le spiagge che hanno ricevuto il vessillo:

IMPERIA

Bordighera (Capo Sant’Ampelio Zona Ovest e Capo Sant’Ampelio Zona Est)

Taggia (Arma di Taggia)

Santo Stefano al Mare (Baia Azzurra, Il Vascello)

San Lorenzo al Mare (U Nostromu - Prima Punta, Baia delle Vele)

SAVONA

Ceriale (Litorale)

Borghetto Santo Spirito (Litorale)

Loano (Spiaggia Levante Porto, Spiaggia di Ponente)

Pietra Ligure (Ponente)

Finale Ligure (Spiaggia di Malpasso-Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato)

Noli (Capo Noli-Zona Vittoria-Zona Anita-Chiariventi), Spotorno (Lido), Bergeggi (Il Faro, Villaggio del Sole)

Savona (Fornaci)

Albissola Marina (Lido)

Albisola Superiore (Lido)

Celle Ligure (Levante e Ponente)

Varazze (Arrestra, Ponente Teiro, Levante Teiro, Piani D’Invrea).

GENOVA

Camogli (Spiaggia Camogli Centro – Levante, San Fruttuoso)

Santa Margherita Ligure (Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto)

Chiavari (Zona Gli Scogli)

Lavagna (Lungomare)

Moneglia (Centrale/La Secca/Levante)

LA SPEZIA

Framura (Fornaci)

Bonassola

Levanto (Ghiararo, Spiaggia Est La Pietra)

Lerici (Venere Azzurra, Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo)

Ameglia (Fiumaretta)

Incontrastato anche il secondo posto della Toscana, con i suoi 19 Comuni e i suoi lidi da Forte dei marmi a Cecina, al Monte Argentario, rimasta quindi in vetta alla classifica del riconoscimento internazionale. Nella regione è la provincia di Livorno a far issare più bandiere sulle spiagge. La Campania sale sul podio, al terzo posto e fa scendere le Marche. Con tre nuovi ingressi - Piano di Sorrento, Sorrento e Ispani - le bandiere blu conquistate quest'anno salgono a 18 non solo per la qualità delle acque marine ma anche dei servizi di tanti Comuni soprattutto nella provincia di Salerno, da Positano a Pollica, passando per Centola e Sapri. Ma il Sud avanza e guadagna vessilli anche l'Adriatico: in Puglia sventola quest'anno anche a Rodi garganico, Peschici e Zapponeta, in provincia di Foggia, e in totale la regione mette a segno 14 bandiere. In Calabria la bandiera blu arriva a Tortora e a Sellia marina e in Basilicata i nuovi ingressi di Bernalda e Nova Siri portano a 4 il sigillo di qualità