Banca Carige, l'avvocato: "Per i correntisti nessuna preoccupazione"

GENOVA - "Bisogna tranquillizzare i correntisti, non saranno in alcun modo coinvolti, almeno in questa fase" così l'avvocato Patrizia Monferrino, responsabile Adusbef Liguria (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari).

"Il caso ha creato scalpore ma è evidente che non si tratta di una situazione legata alla solidità della banca ma a un'incertezza sulla governance, la Bce è intervenuta per altro nominando gli stessi vertici nel ruolo di commissari".

La stessa Monferrino spiega: "Comunque in caso di default interviene il fondo interbancario di tutela dei depositi, ma non siamo ancora in quella situazione. Comunque fino a 100 mila euro i conti sono tutelati e se si tratta di un contro cointestato la soglia sale a 200 mila euro".

Più complicata la situazione invece per azionisti e correntisti: "Lo loro posizione è sicuramente più complessa. Ma al momento quelle che stiamo leggendo e sentendo non sono situazioni tali da creare spavento, se non agli azionisti che si vedono sospese le loro azioni, ma non annullate ricordiamolo, solo sospese".

E sulle soluzioni l'avvocato spiega: "L'aggregazione potrebbe essere una delle strade possibili. Bisognerà comunque valutare l'aumento di capitale. Per l'aggregazione vanno comunque individuati gli istituti di credito e poi eventualmente c'è anche l'ipotesi dell'ingresso di nuovi soci".