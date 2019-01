Banca Carige, Bucci: "Ok attenzione del governo ma serve testa sul territorio"

GENOVA - "Sono contento che il Governo se ne stia occupando" ma "la testa pensante" dei vertici di banca Carige "è importante che sia nel territorio". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci commentando la situazione di Banca Carige. "Parliamo chiaro - ha aggiunto - la banca del territorio è una cosa importante. Se poi in passato qualcuno ha gestito male le banche del territorio non è buon motivo per non averle.

E' opportuno che i cittadini abbiamo una banca di riferimento e che questa banca aiuti la città a svilupparsi e l'economia locale e noi vogliamo aver questi mezzi. Questo serve alla città e a tutta la Liguria. Sono due cose sulle quali non possiamo mollare - ha concluso - Tutto il resto è discutibile".