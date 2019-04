Autostrade, via i cantieri ma solo in tarda serata. E il traffico in A12 va in tilt

SESTRI LEVANTE - Ancora problemi in autostrada a causa dei cantieri, che differentemente da quanto previsto, solo a partire dalle 22 di questa sera daranno respiro agli automobilisti che percorrono la Liguria.

Sono infatti segnalate code chilometriche in A12, direzione levante. Nessun incidente, bensì la presenza di un cantiere intorno al km 50 che sta provocando rallentamenti da Sestri Levante a Deiva Marina.

Rallentamenti che hanno condizionato la tratta per l'intera giornaata, ma che si sono intensificati verso le 16. Un'ulteriore beffa per gli automobilisti visto che era previsto per oggi lo stop ai cantieri. Evidentemente non tutti.

Una battaglia che Primocanale ha fatto propria dal primo minuto, segnalando in diverse trasmissioni - fra cui Viaggio in Liguria - l'assoluta inadeguatezza degli spostamenti su e giù per la riviera. 'Spreco di tempo' unito a un tariffario, che non registrava alcuno sconto nelle tasche dei viaggiatori. Un incontro in prefettura negli scorsi giorni tra il prefetto e il governatore Toti ha permesso di trovare l'intesa e da oggi quindi confermato lo stop ai cantieri.