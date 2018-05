Autostrade, dopo le nostre denunce la Regione convoca i concessionari

GENOVA - Dopo la lunga sequela di incidenti e disagi sulle autostrade (almeno 13 episodi dall'inizio del 2018, come documentato da Primocanale), si è svolto in Regione un primo incontro sul tema coi concessionari autostradali. Presenti il governatore Giovanni Toti, l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e quello ai trasporti Giovanni Berrino, assieme ai rappresentanti delle Prefetture di Genova, Imperia, Savona e La Spezia.

Regione Liguria ha chiesto ai concessionari delle autostrade di condurre un tavolo permanente per monitorare la situazione di strade e autostrade della regione, un piano straordinario operativo e investimenti per agevolare e rendere più rapidi gli interventi in caso di incidente. Chieste anche misure per migliorare la comunicazione verso gli utenti nelle tratte gestite da concessionari diversi, per evitare ad esempio che un incidente a Chiavari (Autostrade per l'Italia) non venga segnalato a est di Sestri Levante (Salt).

"In attesa che partano i cantieri previsti che miglioreranno la rete autostradale e in vista dell'esodo estivo - ha detto Toti - abbiamo convocato un tavolo operativo e chiesto un piano straordinario che dia risposte in tempi rapidi, prima dell'estate. Entro 20 giorni riferiremo sulle iniziative che verranno messe in campo".