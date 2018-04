Autostrade, altra giornata nera in Liguria: incidenti e cantieri, code in A10 e A12

GENOVA - Ennesima giornata di disagi sulle autostrade della Liguria. Traffico bloccato e code oltre i 9 chilometri sull'autostrada A12 a causa di un incidente tra Nervi e Recco. Una moto con a bordo un uomo e una donna di 64 anni ha sbandato all'interno della galleria Sessarego, all'altezza di Bogliasco. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso con diversi traumi.

Il tratto è stato chiuso, poi riaperto intorno alle 12.30. Il traffico è stato poi convogliato sulla corsia di sorpasso con ripercussioni oltre il casello di Genova Nervi. Sul posto, oltre ai militi del 118, la polizia stradale, i carabinieri e il carro attrezzi per rimuovere il mezzo a due ruote.

Giornata difficile anche in A10, dove tra l'altro è ancora attivo il cantiere nella galleria Fornaci, danneggiata dall'incendio di un bus che portava studenti in gita dalle Marche, con un restringimento di carreggiata. Già a partire dalle prime ore della mattina, complice la giornata festiva, si sono registrate code tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia fino a 4 chilometri.