Atp, in 130 sognano un posto da autisti: chiusa la selezione

GENOVA - Con 130 ammessi, si è chiusa la fase di selezione e ammissione di personale Atp per la figura di conducenti autobus. I partecipanti, in arrivo da Liguria e dintorni con una preponderanza di uomini e donne residenti nel levante, dal prossimo 13 giugno e poi fino al 1 luglio saranno

chiamati per i colloqui individuali. Il bando pubblico prevede per la prova pratica di guida autobus su strada un’attribuzione massima di 60 punti e per il colloquio individuale un’assegnazione massima di 40 punti.

La graduatoria finale che verrà compilata a termine del bando avrà validità per 18 mesi ed è da questa graduatoria che si attingerà il personale per le prossime assunzioni. Oggi Atp ha 435 dipendenti, 330 dei quali autisti di bus. Ha 265 mezzi che circolano su tre province (Genova,

La Spezia e Savona) e che percorrono 9 milioni di chilometri ogni anno, un terminal nel cuore di Genova, ha appena acquistato 50 nuovi mezzi, che hanno fatto scendere da 13 a meno di 10 anni l’età media del parco mezzi.

Per quanto riguarda gli esami, Atp ha pubblicato la graduatoria dei 180 ammessi ai colloqui individuali e le date e gli orari dei colloqui. Al termine della fase del colloqui che si svolgeranno presso la sede di Atp Esercizio in via Conturli 61° (ingresso dal civico 53) a

Carasco. Alla fine si creerà una graduatoria cui si attingerà nei prossimi anni. «E’ da tre anni che non si facevano prove ed è davvero molto importante che si possa finalmente tornare a formare graduatorie per assumere. Nei prossimi anni ci sarà un inevitabile turnover e noi saremo

pronti» - dice Andrea Geminiani, direttore amministrativo.